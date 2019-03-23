الدوادمي 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسيدشن محافظ الدوادمي زيد بن محمد أل حسين غدًا، فعاليات أسبوع البيئة الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الدوادمي تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا "، وذلك بالحقل الارشادي شرق المحافظة.وتتضمن الفعاليات التي يشارك فيها عدد من الجهات الحكومية والأهلية والمهتمين بالبيئة وتستمر على مدى أسبوع، العديد من الأنشطة منها زراعة الأشجار, وإقامة مخيم بيئي توعوي، وتقديم عدد من المحاضرات والحملات التوعوية بأهمية المحافظة على البيئة، وتوزيع منشورات عن البيئة وشتلات، بالإضافة الى إقامة مارثون رياضي.ويهدف أسبوع البيئة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية والأهلية والمجتمعية في الحفاظ على البيئة، وزيادة الوعي البيئي لدى المجتمع.// انتهى //16:16ت م0073