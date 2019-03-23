المدينة المنورة 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واستنظم جمعية طيبة النسائية للتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة خلال الفترة الفترة 25 – 26 رجب 1440هـ الملتقى العلمي الأول بعنوان "أصلها ثابت" لاستدامة العمل الخيري, وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة.ويسعى الملتقى الذي ينظم بمناسبة مرور 40 عاماً على استدامة جمعية طيبة النسائية وتنوع أعمالها الخيرية وليجمع العديد من الخبراء والقيادات في مجال القطاع الثالث والعمل الخيري على مستوى الخليج , إلى البناء المعرفي وتقديم أوراق وورش عمل في الاستثمار الاجتماعي والاتصال المؤسسي وغيرها وكذلك طرح أبرز الأفكار الإبداعية الجديدة باستخدام أساليب استكشافية وتفاعلية وتعاونية ، بالإضافة إلى توطين الأفكار والخبرات في مجال استدامة العمل الخيري ونقل المهارات إلى الشباب السعودي العاملين في القطاع الثالث.ويستهدف ملتقى " أصلها ثابت " الذي يعزز ريادة المملكة في العمل الخيري من خلال التجارب والاطروحات التي ستقدم حول أبرز الممارسات التي حققت الاستدامة وتسليط الضوء على قصص النجاح المحلية، جميع العاملين في القطاع الثالث والمؤسسات الخيرية والمختصين في العمل الخيري على مستوى الخليج.// انتهى //16:17ت م0074