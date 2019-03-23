محايل 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسنفذت بلدية بارق أمس, جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية والبوفيهات.وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق مطعم وبوفيه بمركز ثلوث المنظر التابع للمحافظة وتسجيل عدد من المخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.وأكد رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي, أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.// انتهى //16:17ت م0075