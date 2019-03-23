أبها 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسنظمت كلية الطب بجامعة الملك خالد ممثلة بنادي الطب والإبداع وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة عسير، أمس فعالية عن أضرار المخدرات تحت عنوان(كلنا ضده) وذلك بمجمع الراشد التجاري بأبها ، وبحضور معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة عسير العميد سعود بن صلاب الرويلي .وبدأت الفعالية بجولة للدكتور السلمي والعميد الرويلي على محتويات المعرض المصاحب الذي يحتوي على تعريف بأضرار المخدرات وطرق التعرف على الإدمان ووسائل الوقاية والعلاج . وأكد السلمي أهمية المشاركة المجتمعية للجامعة ، مشيرا إلى أن مثل هذه الفعالية تصل رسالتها وأهدافها بشكل مباشر للمجتمع وخاصة في موضوع المخدرات والإدمان وأثنى على التعاون البناء مع الإدارة العامة للمخدرات بتنظيم هذه الفعالية.من جهته أوضح عميد كليه الطب الدكتور سليمان محمد الحميد أن هذه الفعالية تأتي ضمن مساهمة الجامعة في الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ، حيث تتضمن عدداً من المنصات التوعوية بخطورة المخدرات وأنواعها وضررها على الفرد و المجتمع وطرق التعرف على الإدمان ،وكذلك ركن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وركن آخر للإستشارات النفسية بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس الإستشاريين في الطب النفسي بكلية الطب كما شاركت وحدة الإرشاد بالجامعة بجهاز لمساعدة المدخنين في الإقلاع عن التدخين .// انتهى //16:31ت م0076