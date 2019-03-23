عرعر 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسبدأ فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية, المرحلة الأولى من حملة تجهيز جوامع ومساجد المنطقة لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام الحالي, وذلك بعد حصر الاحتياجات من الأدوات والمستلزمات والمعدات ومكبرات الصوت وجودة الفرش وتجهيز مصليات النساء.ووجه مدير عام الفرع بالمنطقة الشيخ مطارد بن دخيل العنزي, إدارة المشروعات والصيانة وإدارة المساجد بضرورة البدء في التجهيز وفق أولوية الاحتياج المقررة في اجتماع سابق.وقدم العنزي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على حرصه الدائم وتوجيهاته المباركة في تجهيز بيوت الله وخدمة المصلين ، وعلى الدعم غير المحدود من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.يذكر أن الاجتماع الأول للتجهيزات سيعقد في منتصف الأسبوع المقبل للإدارات المعنية والمستشارين في مدينة عرعر وبقية المحافظات لوضع خطة عمل للمرحلة القادمة.16:38ت م0077