تبوك 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسكرم إدارة نادي الصقور الرياضي بتبوك أمس, اللاعبين الموهوبين ببطولة دوري المدارس بالمنطقة, الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم في مختلف مناطق المملكة, بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي والمهتمين بالمجال الرياضي , وذلك بمقر جمعية الثقافة والفنون بتبوك.وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الصقور الدكتور عبدالله البوق, أن مبادرة تكريم اللاعبين تأتي ضمن المبادرات التي يقدمها النادي لدعم وصقل المواهب الشابة على مستوى بطولة دوري المدارس, مشيراً إلى أن بطولة دوري المدارس بمنطقة تبوك انطلقت بمشاركة أكثر من 3000 لاعب و 290 فريقاً بمختلف المراحل التعليمية، التي شهدت أكثر من 84 مباراة وتستمر حتى نهاية شهر رجب.وأكد أهمية مثل هذه الأنشطة الرياضية في اكتشاف المواهب ومن ثم صقلها من خلال الأندية الرياضية لتكون منطلق لنواة المستقبل في رياضة المنطقة والمملكة بإذن الله, في ظل الدعم الكبير من القيادة الحكيمة لجميع البطولات والألعاب الرياضية التي يشارك بها أبناء الوطن , مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمين على دوري بطولة المنطقة للمدراس في سبيل الارتقاء بالرياضة بالمنطقة وحرصهم على تقديم كل ما من شأنه تحقيق أهدافها.// انتهى //17:10ت م0079