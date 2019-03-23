الرياض 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واستقيم لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم غدا الأحد ورشة عمل إعلامية حول كيفية تطبيق العمل بتقنية الفيديو المساعد للحكم، وآليات التعامل معها في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد بالرياض .وتأتي الورشة بناءً على متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن إقامة ورشة إعلامية لشرح التقنية .وتستمر الورشة التي يقدمها رئيس اللجنة خليل جلال لمدة ساعتين، يجيب من خلالها على استفسارات الإعلاميين .// انتهى //17:57ت م0086