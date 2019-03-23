الرياض 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسيخوض المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 16 عامًا غدًا الأحد مباراته الثانية ضمن الدورة الدولية الودية في مقدونيا التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حتى الـ26 من شهر مارس الجاري.ويلاقي "الأخضر" منتخب أذربيجان على ملعب الاتحاد المقدوني لكرة القدم، وذلك في إطار برنامج المنتخب الوطني الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 المقرر إقامتها شهر سبتمبر المقبل.وميدانيًا أجرى المنتخب الوطني حصته التدريبية اليوم السبت تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، التي تم خلالها تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أدتالأولى التي شاركت بصفة أساسية في مواجهة الأمس أمام منتخب مقدونيا مرانًا استرجاعيًا، في حين أدت المجموعة الثانية مران الاستحواذ على الكرة، أعقبه مران في كيفية التعامل مع الكرات الأرضية.يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 16 عامًا يشارك في الدورة الدولية بمقدونيا التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى جانب منتخبات، مقدونيا، وأذربيجان، وجورجيا.// انتهى //17:57ت م0087