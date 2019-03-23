الرياض 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسفاز فريق القيصومة على ضيفه العروبة بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم في مباراة مؤجلة جمعت بين الفريقين على ملعب نادي الباطن، والمؤجلة من الجولة الـ 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم .ورفع القيصومة رصيده لـ35 نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد العروبة عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر.// انتهى //17:57ت م0088