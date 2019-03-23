القاهرة 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسالتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي يزور مصر حاليًا.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن الجانبان بحثا خلال اللقاء سُبل تعزيز أوجه التعاون المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى استعراض التجربة المصرية في مجالات تطوير البنية التحتية.وأضاف راضي أنه جرت مناقشة إمكانيات تعزيز التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن استعراض عددٍ من الموضوعات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:05ت م0089