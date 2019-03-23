الرياض 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسيتزين معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 بالعديد من الشاشات الموزعة في أرجاء المعرض بأحجام مختلفة، تعرض صوراً، ومواد فيديو متنوعة وبتقنيات عالية.وأبان تقني الشاشات حازم عبد الرحمن أن الشاشات تعرض المواد المرسلة من وزارة الإعلام على 39 شاشة "led screen" بأحجام مختلفة موزعة في جميع أنحاء المعرض، تتضمن أكثر من 22 فيديواً، و40 صورة يومياً، وهذه المواد تعرض ملخصاً يومياً لأحداث المعرض، بالإضافة للتعريف بأهم الشخصيات الزائرة و أكثر الكتب مبيعاً والإعلان عن مواعيد الفعاليات والمسرحيات التي ستقام، إضافة إلى الفعاليات والأنشطة التي أقيمت في المعرض.// انتهى //18:06ت م0090