جنين 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنين فلسطينيين من محافظة جنين.وأفادت مصادر وشهود عيان في المحافظة أن قوات الاحتلال اعتقلت فتى من قرية جلبون شرق جنين أثناء وجوده بالقرب من الجدار العنصري حيث اقتادته إلى جهة مجهولة.وفي السياق نفسه اعتقلت قوات الاحتلال شاب من قرية برقين جنوب غرب جنين أثناء وجوده بالقرب من قرية مثلث الشهداء.// انتهى //18:08ت م0091