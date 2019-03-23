بوجومبورا 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واستأهل منتخب بوروندي لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا التي تقام في مصر يونيو المقبل، للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعادله مع منتخب الجابون 1-1 اليوم في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات .ورفع منتخب بوروندي رصديه إلى 10 نقاط في المركز الثاني ليتأهل رسميا للبطولة، فيما رفع منتخب الجابون رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث.ويلتقي منتخب مالي، الذي ضمن تأهله للبطولة، مع ضيفه جنوب السودان في وقت لاحق من اليوم.ويدخل منتخب مالي المباراة متصدرا للمجموعة برصيد 11 نقطة، فيما يقبع منتخب جنوب السودان في قاع الترتيب بلا نقاط .// انتهى //18:36ت م0092