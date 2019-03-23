حائل 16 رجب 1440 هالموافق 23 مارس 2019 م واسدشن صاحب السموالملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمنتزه مشار الوطني مساء اليوم فعاليات الأسبوع البيئي 2019 م ( نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا ) وفور وصول سموه مقر الاحتفال كان في استقباله مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل المهندس فهد اليحيى و مدير عام فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالرياض سعود الشمري ومدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني ومدير عام إدارة خدمات المياه بمنطقة حائل خالد الجمعان ومدير عام صندوق التنمية الزراعية بمنطقة حائل المهندس أنور الغصاب وفي بداية البرنامج زار الأمير فيصل بن فهد بن مقر ن الأجنحة المشاركة في المخيم البيئي واطلع سموه على جهود التوعية والارشاد والمحافظة على البيئة من مختلف الجهات ذات العلاقة كما شاهد عددا من الفقرات .ثم دشن سموه خدمات السيارة التابعة لفرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة واطلع على آلية العمل فيها .اثر ذلك كرم نائب أمير منطقة حائل المساهمين في انجاح الفعاليات البيئية بالمنطقة مثنيا على جهود الجميع ومتمنيا لهم التوفيق .// انتهى //18:39ت م0093