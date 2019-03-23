بعد ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتسليم الفائزين بالمراكز الأولى لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل.وجاءت النتائج على النحو التالي:فئة الجمل 100 :عمير بن فهد بن شنار القحطاني ( وضح)، اهلال بن عائض بن دغيثر العتيبي ( صفر)، حمد بن عوضه بن علي المري ( مجاهيم ) ، مطلق صقر عبدالله الفطيماني السهلي ( شعل ).فئة الجمل 50 :صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد ( مجاهيم )، موسى بن عبدالعزيز بن عبدالله الموسى ( شقح )، عايض بن رفعان بن عايض القحطاني ( حمر )، مترك نايف تركي بن حجنة ( شعل )، طلق ظافي آل روق القحطاني ( وضح ) ، محمد فهاد بن جخدب السعدي القحطاني ( صفر ).فئة الجمل 30 :تركي بن سعد بن سويد الحقباني ( وضح )، عبدالله بن ناصر بن عبدالله الجبري ( صفر ) ، سيف محسن بخيت حفيظ المزروعي ( مجاهيم )، فالح بن محمد فالح بن شويشان ( شعل )، نايف بن عبدالمحسن بن صالح الراجحي ( حمر )، هادي بن عبدالله عبدالهادي الدوسري ( شقح ).كما سلم خادم الحرمين الشريفين جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، حيث فاز بالمركز الأول في شوط زمول عام ( نبه) لحمد بن راشد بن غدير من الإمارات العربية المتحدة ، وفاز في الشوط الثاني زمول مفتوح ( غازي) لهجن الرئاسة بالإمارات العربية المتحدة والمضمر أحمد مطر الخييلي، كما فاز في شوط الحيل العام (هلا) لسلطان السبوسي من الإمارات العربية المتحدة، وفاز بشوط الحيل مفتوح ( مرضية) لهجن الرئاسة بالإمارات العربية المتحدة والمضمر أحمد محمد الخييلي.وكرم خادم الحرمين الشريفين الراعي الإعلاني للمهرجان " الشركة العربية للتعهدات الفنية " تسلمها محمد الخريجي.ثم شاهد خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - والحضور عرض المنقيات المركز الأول فئة مائة ( وضح، شعل، صفر، مجاهيم)، وفئة خمسين ( شقح، حمر).عقب ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين وضيوف المهرجان ، عروض النوماد ( البداوة العالمية ) .عقب ذلك أديت العرضة السعودية.وفي ختام الحفل تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من مؤلف عالم النوماد رئيس الاتحاد العالمي لرياضة الشعوب الرّحل أشكات بيكاييف الكتاب التاريخي والميدالية التقديرية لعالم النوماد( البداوة العالمية ).ثم شرف خادم الحرمين الشريفين، وأصحاب السمو والمعالي ضيوف المهرجان مأدبة الغداء التي أقيمت بهذه المناسبة.حضر الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير خالد بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعد بن سعود، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير ناصر بن نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمعا من المهتمين بسباقات الهجن .// انتهى //18:42ت م0095