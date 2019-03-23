القاهرة 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واستستضيف العاصمة المصرية القاهرة غدًا اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في دورته الخامسة والأربعين الذي تنظمه وزارة السياحة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.وسيناقش الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين دور الابتكار التكنولوجي في السياحة ودور الحلول الرقمية في تعزيز التجربة السياحية وأهمية السياحة المستدامة.كما سيتضمن الاجتماع عقد ورشة عمل وزارية لاستعراض النماذج الناجحة للحكومات في التحول الرقمي في السياحة, إضافة إلى إجراء انتخابات الأجهزة القانونية والهيئات الفرعية التابعة لمنظمة السياحة العالمية.وسيقام على هامش الاجتماع منتدى "الابتكار التكنولوجي في السياحة"، كما سيتم عقد عدة جلسات حوارية متعلقة بصناعة السياحة.// انتهى //18:43ت م0096