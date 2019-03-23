الرياض 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية مقديشو ومدينة لشكركاه جنوب أفغانستان، وما نتج عنهما من سقوط عدد من القتلى والجرحى.وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية أفغانستان الإسلامية مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مجددا في الوقت نفسه، التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين وتضامنها معهما ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.// انتهى //18:55ت م0100