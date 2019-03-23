جدة 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسيدشن معالي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي بجدة غدا ، الملتقى العربي للأرصاد والإعلام تحت شعار "الظواهر الجوية ودور الإعلام في المجتمع" ، والذي يقام ضمن احتفالات المملكة باليوم العالمي للأرصاد الجوية 2019م ، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من جامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخبراء محليين ودوليين في مجالي الإعلام والأرصاد.وبين نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن سالم غلام ، أن الملتقى سوف يستعرض في جلساته تطوير النشرات والإنذارات الجوية وآليات التنسيق مع الجهات الإعلامية ، وكذلك الدور الهام لمرافق الأرصاد الجوية وتطوير وتحسين قدرات وسائل الإعلام في إيصال المعلومة ونشرها.وبين غلام أن احتفال هذا العام باليوم العالمي للأرصاد الجوية سيكون مميزاً لمشاركة ممثلي الدول العربية في فعاليته ، التي ستقام في المركز الرئيسي للهيئة بجدة.وأكد غلام أن المملكة شريكا فاعلا في المنظومة الدولية في مجال الأرصاد الجوية ، حيث تسهم في تبادل المعلومات والخبرات والبحث العلمي والدراسات ، كون المملكة من ضمن مؤسسي منظمة الأرصاد العالمية وعضوا دائما في مجلسها.وقال :"أن المملكة تعد من الدول الرائدة في الشرق الأوسط في مجال الأرصاد من حيث الإمكانات والكفاءات التي تزخر بها الهيئة في مختلف المجالات للرصد والصيانة وتقنية المعلومات ، ومنظومة متكاملة تغطي معظم أرجاء المملكة لرصد عناصر الطقس بشكل آني على مدار الساعة ، إلى جانب مركزها الإقليمي والعالمي المتعلق بمجالات الأرصاد لخدمة الملاحة الجوية والمناخ ومراقبة الجفاف بإشراف مباشر من الهيئة".// انتهى //19:20ت م0105