تونس 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واستبدأ بالعاصمة التونسية غداً أعمال المؤتمر الإعلامي الثاني للترويج لإنجازات منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك وأنشطتها, بمشاركة ممثلين عن المنظمات العربية ووزارات الإعلام في الدول العربية.ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام إلى إبراز عمل المنظمات العربية والتعريف بها وبإنجازاتها وأثر المشاريع والبرامج التي تنفذها، وتوثيق التواصل والتنسيق والتكامل بين مؤسسات العمل العربي كافة كأذرع فنية لجامعة الدول العربية، إضافة إلى الإسهام في زيادة الوعي العربي بأهمية العمل العربي المشترك ودوره وأهمية دعمه، مع التأكيد على ضرورة تفاعل الإعلام العربي مع أنشطة الجامعة ومنظماتها المتخصصة وتقديم التجارب الناجحة والمتميزة من المشاريع والأنشطة التي تقدمها المنظمات العربية المتخصصة في المنطقة العربية.ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور المتعلقة بالعمل العربي المشترك مع استعراض بعض التجارب الناجحة والنموذجية والمشاريع الطموحة من خلال عدة محاور من بينها التعليم واحتياجات سوق العمل في المنطقة العربية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والاقتصاد والإعلام الرقمي والتحديات الراهنة في المنطقة العربية والاستقرار الأمني والتنمية الشاملة في المنطقة العربية ودور مؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والزراعة الذكية والاستثمار في المنطقة العربية.وينعقد على هامش أعمال المؤتمر معرضاً خاصاً لمؤسسات العمل العربي المشترك وأنشطتها وأبرز إنجازاتها.يذكر أن المؤتمر يأتي تنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته السادسة والتسعين التي انعقدت في سبتمبر 2015، والقاضي بعقد مؤتمر سنوي للمنظمات العربية المتخصصة بهدف تأمين تغطية إعلامية متميزة للتعريف بالجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة والترويج لأنشطة منظومة العمل العربي المشترك وبرامجها ومشاركة جهات اقتصادية وأكاديمية وإعلامية وممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.// انتهى //19:24ت م0106