جدة 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسنفذت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة الخرمة ( القسم النسائي ) دورة تدريبية بعنوان ( صيانة الجوالات ) للفتيات لمدة 3 أيام ، استفاد منها 25 فتاة ، وذلك بدار الفتاة باللجنة.وشملت الدورة التي قدمتها نورة السبيعي ، الجوانب النظرية والتطبيقات العملية و، الورش التدريبية على فك وتركيب الجوال والتعرف على المكونات الداخلية لأجهزة الجوالات من بطارية وكاميرا ومداخل الشاحن والسماعة .// انتهى //19:25ت م0107