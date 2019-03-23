اجتماعي / لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالخرمة تنفذ دورة في صيانة الجوالات
السبت 1440/7/16 هـ الموافق 2019/03/23 م واس
جدة 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واس
نفذت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة الخرمة ( القسم النسائي ) دورة تدريبية بعنوان ( صيانة الجوالات ) للفتيات لمدة 3 أيام ، استفاد منها 25 فتاة ، وذلك بدار الفتاة باللجنة.
وشملت الدورة التي قدمتها نورة السبيعي ، الجوانب النظرية والتطبيقات العملية و، الورش التدريبية على فك وتركيب الجوال والتعرف على المكونات الداخلية لأجهزة الجوالات من بطارية وكاميرا ومداخل الشاحن والسماعة .
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19:25ت م
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