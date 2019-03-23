القاهرة 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع العراق في المجالات كافة وأهمية تضافر الجهود العربية والدولية لمكافحة الإرهاب.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية اليوم .وقال الرئيس المصري إن زيارة رئيس وزراء العراق لمصر كأول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الوزراء في بلاده تؤكد الرغبة المشتركة في إرساء دعائم التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق خلال المباحثات على بدء التحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة تحت رئاسة رئيسي وزراء البلدين لبحث المشروعات المشتركة.من جانبه أكد رئيس وزراء العراق تطلع بلاده إلى تنفيذ حزمة من المشروعات القادمة مع مصر في مختلف المجالات على رأسها التعاون في مجالات الإسكان والثقافة والتعليم والنقل، لافتًا الانتباه إلى وجود رغبة وإرادة مشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما للمضي قدمًا في تعزيز العلاقات وتطويرها في المجالات كافة.// انتهى //19:25ت م0108