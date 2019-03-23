الطائف 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسعقدت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في الطائف اجتماعها الأول في دورتها الرابعة ، وذلك برئاسة أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل وحضور أعضاء اللجنة بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالنسيم ، إثر صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بتشكيل اللجنة للدورة الجديدة لمباشرة أعمالها ، والبدء في إعداد الترتيبات المتعلقة بالانتخابات البلدية .وجرى خلال الاجتماع مناقشة المهام الأساسية في إدارة العملية الانتخابية بالمنطقة ، كما جرى استعراض قرار تشكيل اللجنة والمهام الأساسية لها ، ودراسة خيارات المراكز الانتخابية وتوزيعها ، ومناقشة الخطة الزمنية لمتطلبات العملية الانتخابية في نطاق إشراف اللجنة ، والخطط الإعلامية والأمنية للمراحل الانتخابية .يذكر أن أعضاء اللجنة هم : الأستاذ أحمد السميري ، الدكتور طلال اللهيبي ، العقيد شرف الثمالي ، الأستاذ مشعل القثامي ، المهندس سعد الطلحي ، الدكتور تركي المنصوري ، الدكتورة عبير العبيدي ، الدكتورة رنا غازي زيني .// انتهى //19:45ت م0109