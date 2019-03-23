الرياض 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسغادر صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت الرياض اليوم، بعد حضوره الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.وكان في وداع سموه في مطار الملك خالد الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية. ‏// انتهى //19:46ت م0110