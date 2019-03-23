الرياض 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسغارد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرياض اليوم، بعد حضوره الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز الإبل.وكان في وداع سموه بمطار الملك خالد الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //19:46ت م0111