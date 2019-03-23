الرياض 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسغادر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين لشؤون الشباب وللأعمال الخيرية الرياض اليوم، بعد حضوره الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //19:46ت م0112