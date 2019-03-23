الرياض 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسوصل ممثل جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان معالي وزير الشؤون الرياضية الشيخ سعد بن محمد السعدي الرياض اليوم، وذلك لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي، ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //19:46ت م0113