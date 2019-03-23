الرياض16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسحرصت ما يقارب 30 دولة عربية وأجنبية على المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019، الذي يختتم أعماله مساء اليوم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وأوضح رئيس لجنة علاقات الناشرين فهد النجار أنّ اختيار الدور المشاركة يتم وفق آلية معلنة في الموقع الخاص بمعرض الرياض الدولي للكتاب، وذلك بتعبئة الاستمارات شرط أن تحمل الجهة المشاركة ترخيص دار نشر- وتوزيع وأن يكون سبق لها أن أصدرت بما لا يقل عن (90) عنواناً فأكثر من إصداراتها، وبعد الموافقة، تقيم لجنة بالتحكيم العلمي ويتضمّن سمعة المؤلفين، وتأثير الكتب لدى القراء ومقدار الإضافة العلمية التي تحتويها الكتب.وأضاف بعد ذلك تشكل لجنة للتقييم التي تقوم بعمل بالمراجعة وفقاً للمعايير العلمية بالإضافة للمنشورات وتنوع الموضوعات، وعدد المنشورات الحديثة، والتحكيم العلمي والإخراج الفني، مشيراً إلى مشاركة دور للمرة الأولى في معرض الرياض الدولي للكتاب وهي: بولندا، أستراليا، هولندا.ولفت إلى أن هناك دولاً تحرص على المشاركة سنويًا منذ انطلاق الدورة الأولى لمعرض الرياض الدولي للكتاب، ومن أقدمها دور النشر المصرية واللبنانية والأردنية إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.وتشارك مملكة البحرين كضيف الشرف هذا العام، بمشاركة عدد من الجهات الرسمية لمملكة البحرين.وتخصصت بعض المواضيع في الدور، حيث توفرت الكتب الدعوية والتاريخية والأدبية، والسير الذاتية، والكتب الجامعية، والكتب العامة، كتب القانون وكتب الرواية المترجمة وكتب الفلسفة، وغيرها من الكتب ذات المواضيع المنوعة، إضافة لوجود دور داخل جناح الطفل تخصصت بقصص وكتب الأطفال، وأخرى متخصصة بالألعاب التعليمية والتثقيفية.كما عرضت بعض الدور مخطوطات تاريخية توثيقية يعود تاريخها لمئات الأعوام ، إحدى هاتين المخطوطتين كانت لأديب بولندي وثّق رحلته التي استمرت 3 أعوام إلى جزيرة العرب قبل مئتي سنة ، وحملت المخطوطة رسومات للخيل العربية والمسجد الحرام، إضافة إلى تدوينه ما يتميز به العرب من خصال حميدة.// انتهى //19:46ت م0114