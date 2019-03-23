الرياض 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسانطلاقاً من إيمانها بمبدأ الشفافية وتعزيز المصادر الرسمية للمعلومات للحد من التناول غير الدقيق للحقائق ذات الصلة بالعمل الأمني وتنظيمه وإجراءات تنفيذه، قدمت وزارة الداخلية حسابها على منصة السناب شات ، والذي يعد الحساب الثاني للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي بعد حسابها على منصة "تويتر"، وإضافة لمنظومة المتحدثين الرسميين والإعلاميين للوزارة وقطاعاتها في أنحاء المملكة كافة، وذلك لتوسيع جسور التواصل مع شرائح المجتمع كافة من خلال بث أخبار وزارة الداخلية وقطاعاتها، والتعريف بمهام رجال الأمن، ونتائج تنفيذ مهامهم، والإمكانات والقدرات والتجهيزات التي تساندهم في ذلك.ويمثل حساب الوزارة على منصة السناب شات نافذة تطل على المجتمع السعودي ليكون الجميع على اطلاع دائم بأخبار الوزارة وقطاعاتها الأمنية وخدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين.ويتنوع الحساب في المواد التي يوفرها للمتابع ما بين تغطيات خاصة وأخبار يومية وكذلك شرح لأبرز خدمات القطاعات الأمنية التابعة للوزارة، كما يذكر الحساب بشهداء الواجب من رجال الأمن الذين ضحوا بأرواحهم فداء لدينهم وملكهم ووطنهم، ويوفر معلومات تعرف بمهام رجال الأمن والتحديات التي يواجهونها في تنفيذها، بالإضافة إلى أرقام وحقائق عن جهود قطاعات الوزارة كافة، وصوراً من الميدان لرجال الأمن في مواقعهم المختلفة.وتولي وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بمثل هذه المنصة وغيرها كونها تمثل وسيلة مباشرة للتواصل مع شرائح المجتمع كافة لإبراز الجهود ووضع متابعي الحساب في الصورة أمام كل الأحداث والمستجدات بشكل سريع ومبسط .// انتهى //20:22ت م0116