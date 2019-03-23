الطائف 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واستنطلق بمحافظة الطائف غداً فعاليات أسبوع البيئة الذي ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة تحت عنوان " نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا "وذلك في الجوري مول.وتتضمن فعاليات الأسبوع أركاناً توعويةً وتثقيفيةً، بمشاركة جهات رسمية واجتماعية، إضافة إلى فعالية توعوية إرشادية، لرفع الوعي لدى المجتمع من أجل الحفاظ على البيئة.ويتخلل الفعالية تنفيذ أسبوع البيئة ، وذلك بعمل حملة تنظيف وتشجير في كل من منتزه الوهط والوهيط ومنتزه الطائف الوطني وشارع الحدائق بجوار سوق الخضار المركزي وحديقة الشجرة بالسداد، وبمشاركة كل من أمانة الطائف وإدارة التعليم والمعهد العلمي ومدارس طلائع المبدعين وجمعية فتاة ثقيف بالطائف.يذكر أن أسبوع البيئة يهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وتفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية في الحفاظ على البيئة، فضلًا عن رفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه البيئة، والإسهام في الحد من التلوث البيئي.// انتهى //21:00ت م0120