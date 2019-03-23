الرياض 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واستوج صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية اليوم الفارس ناصر البقمي بطلاً لجائزة الاتحاد السعودي للفروسية الكبرى ضمن فعاليات اليوم الختامي لبطولة الفرسان المحترفين لقفز الحواجز التي أقيمت على ميدان المدرسة الدولية للفروسية بالرياض.وسلم سموه الفارس صالح بن عميره جائزة المركز الثاني، وجائزة المركز الثالث للفارس بدر الحارثي والرابع للفارس بندر بن محفوظ والخامس للفارس فهد العيد.وفي ختام المنافسات كرم سمو رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الرعاه والمشاركين في البطولة، وكانت البطولة قد شهدت مشاركة أكثر من 70 فارساً واستمرت 4 أيام.وأشاد سمو الأمير عبدالله بن فهد بالمستوى الفني المميز للفرسين في منافسات شوط الجائزة الكبرى، معبراً عن سعاتده بالتنظيم الرائع والمميز لإدارة مدرسة الفروسية الدولية ، وقال : " ما شهدناه اليوم من مستويات متقدمة للفرسان يعكس أهمية الرياضة التي حققت الكثير من الإنجازات.وأكد سموه أن اتحاد الفروسية يسعى دائما إلى تطوير الرياضة والاهتمام بفرسانها، والآن نحن على مشارف اختتام الموسم وتبقى لدينا عدد من البطولات المهمة التي ستشهد تنافس قوي بين الفرسان".//انتهى//21:00ت م0121