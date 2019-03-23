عام / فرع وزارة البيئة بتبوك يواصل حملاته التوعوية والتثقيفية الخاصة بأسبوع البيئة
السبت 1440/7/16 هـ الموافق 2019/03/23 م واس
تبوك 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واس
يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ، حملاته التوعوية والتثقيفية الخاصة بأسبوع البيئة الأول لعام 1440 هـ بالمنطقة، حيث اطلق الفرع مساء اليوم بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ورابطة تبوك الخضراء ، حملة تنظيف واسعة في منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك .
وبدأت الحملة من الجهة الشرقية، وشهدت مشاركة فاعلة من قاصدي المنتزه، ثم تفرع المشاركون من جميع الأعمار إلى فرق عمل متعددة ليتم تنظيف حيز كبير من المنتزه بمساعدة الأهالي .
من جهة أخرى ينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك خلال الأسبوع القادم العديد من المحاضرات والندوات عن " أثر الإحتطاب الجائر " و "أثر المبيدات الكيميائية على البيئة" ضمن فعاليات أسبوع البيئة ، كما يقوم الفرع بزراعة ونثر البذور على طريق شرما تبوك ، وكذلك زراعة العديد من الشتلات على امتداد الطريق الدولي بدءًا من حالة عمار وحتى بئر بن هرماس .
// انتهى //
21:00ت م
0122