تبوك 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسيواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ، حملاته التوعوية والتثقيفية الخاصة بأسبوع البيئة الأول لعام 1440 هـ بالمنطقة، حيث اطلق الفرع مساء اليوم بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ورابطة تبوك الخضراء ، حملة تنظيف واسعة في منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك .وبدأت الحملة من الجهة الشرقية، وشهدت مشاركة فاعلة من قاصدي المنتزه، ثم تفرع المشاركون من جميع الأعمار إلى فرق عمل متعددة ليتم تنظيف حيز كبير من المنتزه بمساعدة الأهالي .من جهة أخرى ينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك خلال الأسبوع القادم العديد من المحاضرات والندوات عن " أثر الإحتطاب الجائر " و "أثر المبيدات الكيميائية على البيئة" ضمن فعاليات أسبوع البيئة ، كما يقوم الفرع بزراعة ونثر البذور على طريق شرما تبوك ، وكذلك زراعة العديد من الشتلات على امتداد الطريق الدولي بدءًا من حالة عمار وحتى بئر بن هرماس .// انتهى //21:00ت م0122