القاهرة 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واساستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، على رأس وفد رفيع المستوى ضم عدداً من الوزراء والبرلمانيين العراقيين.وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة السفير محمود عفيفي في تصريح عقب اللقاء، أن أبو الغيط أعرب لرئيس الوزراء العراقي عن خالص التعازي في ضحايا عبارة الموصل، مؤكداً أن العراق ركنٌ رئيس في المنظومة العربية، ودوره وحضوره العربي معروفٌ للكافة ومُقدرٌ من الجميع.وقال عفيفي " إن الأمين العام للجامعة، أكد لرئيس الوزراء العراقي مساندة الجامعة للمجهودات التي تقوم بها بغداد من أجل تجاوز الأزمات ولم شمل الوطن العراقي وتلبية حاجات الشعب الذي عانى كثيراً"، مشددًا على أن العرب جميعهم يدعمون العراق ويُقدرون ما قدمه من تضحيات في مواجهة جماعات الإرهاب والإجرام الداعشية.وأشار عفيفي إلى أن رئيس الوزراء العراقي عرض رؤيته حول الوضع العربي العام، وكيفية الخروج من الأزمات الراهنة، وضرورة التمسك بالحد الأدنى المشترك الذي يُتيح للعرب الدفاع عن مصالحهم الجماعية وقضاياهم المشتركة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية في تصريح صحفي مقتضب عقب اللقاء، على أهمية القمة الثلاثية التي تستضيفها القاهرة غدًا بين كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.وقال " إن القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية تدعم العمل العربي المشترك وتمثل إضافة جديدة لهذه الجهود، ولا سيما أنها تسبق القمة العربية في تونس الشهر الجاري".//انتهى//21:06ت م0123