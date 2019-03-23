المنامة 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسدانت وزارة خارجية مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي استهدف اليوم مقر وزارة العمل في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، والتفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف تجمعًا شعبيًا بولاية هلمند في جمهورية أفغانستان الإسلامية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية الآثمة.وأكد وزارة الخارجية البحرينية تضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية أفغانستان الإسلامية ضد كل أشكال التطرف والإرهاب، مشددة على موقف مملكة البحرين الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكافة صوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته.// انتهى //21:14ت م0124