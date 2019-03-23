عدن 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسقُتل وأصيب نحو 90 من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في معارك مع الجيش اليمني، بجبهة دمت شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.وقال مصدر عسكري يمني " إن معارك عنيفة نشبت بين الجانبين عقب هجوم شنته مليشيا الحوثي على مناطق محقن وسطاح والقدم جنوبي مديرية دمت شمالي المحافظة.وذكر المصدر بحسب ما أورده موقع / سبتمبر / التابع للجيش الوطني، أن المعارك التي امتدت إلى منطقة بيت اليزيدي، عن مصرع 40 عنصرًا من المليشيا، وجرح 20 آخرين، وأسر 8 حوثيين.ولقي 20 من مليشيا الحوثي مصرعهم، وجرح 10 آخرين، أثناء محاولاتهم التسلل، باتجاه مواقع خربة الصباري ومارش والذرار وبيت الشوكي غربي مديرية قعطبة شمالي المحافظة ذاتها.وقال المصدر " إن قوات الجيش اليمني أفشلت محاولة تسلل المليشيا وأجبرتها على التراجع بعد أن تكبدت خسائر كبيرة.// انتهى //21:30ت م0125