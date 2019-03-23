عدن 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسأحرز الجيش اليمني، تقدمًا استراتيجيًا في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمال اليمن، عقب معارك ضارية خاضتها ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.وذكر مصدر عسكري يمني، أن وحدات من الجيش فرضت سيطرتها على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميلشيا الحوثي، أهمها مجمع الشبوك وتبة التمساح والتباب المطلة على وادي النخيل بجبهة الفرع القريبة من وائلة بمديرية كتاف البقع.وأسفرت المعارك، بحسب موقع / سبتمبر / الحكومي اليمني، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، فيما استعاد الجيش اليمني، كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة.// انتهى //21:55ت م0135