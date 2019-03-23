الرياض 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسينظم كرسي اليونسكو للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بعد غد الاثنين ندوة علمية بعنوان : ( تعزيز قيم التسامح ونبذ ثقافة الكراهية لمواجهة الإرهاب) وذلك في القاعة الكبرى بكلية الإعلام والاتصال.وتناقش الندوة موضوعات : منهج المملكة العربية السعودية في مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح الإنساني، ودراسة دور الخطاب السياسي والإعلامي والثقافي والديني في تعزيز قيم التسامح ومواجهة ثقافة العنف والإرهاب.وسيتحدث عن هذه الموضوعات أستاذ الكرسي الدكتور عبد الله الرفاعي ، والدكتور فهد الحمودي، والدكتور عبد المحسن السميح، وذلك بحضور عدد من المختصين في مجالات: الإعلام، والفكر، والثقافة، والأمن.// انتهى //22:03ت م0137