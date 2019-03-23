الرياض 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واساختتم معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 اليوم ورش العمل التفاعلية المقامة لزواره ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب.وجاءت الأولى بعنوان ( مراجعات الكتب )، حيث كان من أبرز محاورها ، ماهي مراجعة الكتب ؟ من تاريخ مراجعة الكتب ونماذجها من الكتب العربية، لماذا نكتب مراجعات الكتب؟ ولماذا نقرأها؟.أما الورشة الثانية فتحدثت عن ( القراءة والتفكير الناقد) وأبرزت عدداً من النقاط عن ماهية القراءة الناقدة والفرق بينها وبين أنواع القراءة الأخرى، إضافة إلى أهمية القراءة الناقدة وفوائدها ومتى تتم، وكيف يتم اكتسابها واختتمت بعمل تمارين وتطبيقات لتقوية القراءة الناقدة.كما قدمت الورشة التفاعلية الفنية " ترانيم ريشة " التي تهتم وتناقش العديد من المحاور المتعلقة بالفن للمهتمين من زوار المعرض.// انتهى //22:17ت م0139