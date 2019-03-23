الرياض 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسيخوض المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عامًا غداً مباراته الثانية ضمن منافسات المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، باستضافته منتخب لبنان على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .وعاود "الأخضر" مساء اليوم تدريباته على ملعب إعداد القادة بالرياض، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، التي قسّم الجهاز الفني خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا تكتيكيًا لتطوير اللعب من وسط الملعب.يُذكر أن المنتخب الوطني يتصدر مجموعته "الرابعة" التي يستضيف منافساتها في الرياض ، بفوزه مساء أمس على منتخب المالديف بنتيجة 6-0، في حين يأتي منتخب الإمارات ثانيًا بذات الرصيد، ويحتل منتخب لبنان المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب المالديف ترتيب المجموعة.// انتهى //22:24ت م0142