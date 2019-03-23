الرياض 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسخسر المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عامًا تجربته الودية الأولى من نظيره منتخب الأوروغواي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب بيناتار، ضمن معسكر "الأخضر" الإعدادي الذي يقيمه في مدينة "مرسية" الإسبانية حتى الـ26 من شهر مارس الجاري، والمقام في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.ودخل المدير الفني خالد العطوي المباراة بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الشمري في حراسة المرمى، ومحمد الشنقيطي، ومحمد الناصر، ونايف الماس، وعلي مجرشي، وحامد الغامدي، ومنصور البيشي، وخالد الغنام، وعبدالمحسن القحطاني، وفرج الغشيان، وحسن آل سليس .ويستأنف المنتخب الوطني تدريباته غدًا الأحد، قبل أن يواجه منتخب الأرجنتين مساء بعد غدٍ الإثنين ضمن برنامج الإعداد للمونديال .يُذكر أن قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 التي سُحبت فبراير الماضي قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات بنما، ومالي، وفرنسا، في البطولة التي ستستضيف بولندا منافساتها في الـ 23 من شهر مايو المقبل .// انتهى //22:27ت م0143