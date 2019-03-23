لبنان 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسبادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عاجلاً اليوم في توزيع المواد الغذائية والايوائية للأشقاء السوريين في مخيم تعانيل البقاعية في لبنان عقب اندلاع حريق في المخيم أسفر عن احتراق نحو 18 خيمة.وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال مكتبه في لبنان سبّاقاً في توزيع السلال الغذائية والكسوة والبطانيات والأواني المنزلية للعوائل المتضررة من الحريق ضمن برنامج الاستجابة العاجلة لصالح اللاجئين السوريين.ويتابع المركز من خلال مكتبه في لبنان تفقد أحوال الاشقاء السوريين في المخيمات وتلبية احتياجاتهم والوقوف معهم خلال الأزمة التي يمرون بها.//انتهى//22:40ت م0144