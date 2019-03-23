الرياض 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم تدريباته على ملاعب التدريب بنادي الشباب، استعدادًا لملاقاة منتخب غينيا الاستوائية بعد غدٍ الاثنين ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في الرياض ويستمر حتى الـ26 من الشهر الجاري، تزامنًا مع أيام FIFA لشهر مارس.وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء باستخدام الكرة، ليشرع بعدها المدير الفني يوسف عنبر بتنفيذ عدد من الجمل التكتيكية التي طبقت على مساحات صغيرة، قبل أن يقسم اللاعبين لمجموعتين ويجري تقسيمه على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة .// انتهى //22:41ت م0145