جدة 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم وأدى إلى مقتل عدد من المواطنين الأبرياء من بينهم مساعد وزير العمل الصومالي.وقدم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تعازيه لأهالي الضحايا ولشعب ولحكومة جمهورية الصومال.وجدد العثيمين التأكيد على أن منظمة التعاون الإسلامي تدين وبشكل قاطع ورفضٍ تام الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، مؤكداً دعم المنظمة لحكومة الصومال في جهودها المخلصة في القضاء على ظاهرتي الإرهاب والتطرف.// انتهى //23:14ت م0149