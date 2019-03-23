القاهرة 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسعقد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة، جلسة مباحثات موسعة، مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بحضور عدد من الوزراء بالبلدين.وأكد رئيس الوزراء المصري خلال المباحثات أن الحكومة المصرية والقطاع الخاص، حريصون على المشاركة في كافة الأنشطة الاقتصادية التي تُلبي طموحات العراق، داعيًا إلى اغتنام الفترة الزمنية القادمة قبل موعد عقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق الشهر المقبل، والتركيز على عدد قليل من المشروعات للتعاون بشأنها، ليبدأ الاتفاق بشأنها والعمل على تنفيذها فوراً ووضعها على الطريق.ولفت إلى أن التعاون سيكون في القطاعات الهامة للجانب العراقي مثل النفط، الاتصالات، الربط الكهربائي، التعليم، الاسكان، والزراعة، مؤكدًا أن منتدى الأعمال المشترك الذي سيعقد خلال الزيارة، سيمثل فرصة ذهبية لطرح فرص ومجالات التعاون في حضور القطاع الخاص ممثلاً في رجال الأعمال من الجانبين.// انتهى //23:30ت م0150