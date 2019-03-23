عمّان 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واساستنكر الاتحاد البرلماني العربي، مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي تنادي باعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكاملة على مرتفعات الجولان العربية السورية.وقال رئيس الاتحاد عاطف الطراونة " إن هذا الموقف الأمريكي الممنهج يأتي قبل أسبوع من القمة بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن الأمر الذي يمثل دعم غير مباشر لحكومة الاحتلال التي قوضت جميع المبادئ والتفاهمات الدولية السابقة".واعتبر الاتحاد في بيان صحفي، دعوة ترامب للاعتراف بصم إسرائيل للجولان وفرض سيادة إسرائيل عليها تشكل اعتداء سافر على حقوق الشعبي العربي السوري والأمة العربية ونهبًا وسلبًا لأرضه بغير وجه حق، وتمثل نذير شؤم لحرب مفتوحة ستقوض جميع جهود السلام على مختلف المسارات العربية.ونوه أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمختلف مكوناتها لا تسعى لإرساء السلام في المنطقة وإنما تسعى للاستفادة من انحياز إدارة ترامب إلى جانبها ضاربة عرض الحائط جميع قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية والمواثيق الأممية.// انتهى //23:45ت م0152