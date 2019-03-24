الرياض 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسالسيرة الذاتية لمعالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي .شغل الاستاذ عبدالرحمن الحربي منصب وكيل الوزارة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والاستثمار منذ عام 2016، ويتمتع بخبرة قيادية وتنفيذية متنوعة في مجال التجارة والاستثمار الخارجي والقطاع المالي والمصرفي .كما تقلد العديد من المناصب القيادية والإدارية في القطاع المالي والبنكي الخاص آخرها منصب الرئيس التنفيذي لشركة بنك الإمارات دبي الوطني المالية بالمملكة.ويشغل الحربي حالياً عضو في عدد من مجالس الادارات واللجان المحلية والدولية ومنها أبرزها مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية ومجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورئيس لجنة الاستثمار فيها، وممثل المملكة في مجلس إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة، كما شغل سابقاً عضواً في مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ومجلس إدارة برنامج كفالة.وقد حصل الحربي على بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ولديه العديد من الدورات القيادية والإدارية المتقدمة.// انتهى //00:05ت م0156