القاهرة 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسعقد وزراء الخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات في كل من مصر والعراق والأردن اجتماعهم السداسي اليوم بمقر قصر التحرير بالقاهرة.وقال المُتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح عقب الاجتماع " إنه يأتي في إطار التحضير للقمة الثلاثية المرتقبة غداً بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي السيد عادل عبد المهدي، من أجل تعزيز التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات، وبما يُسهم في دفع مسيرة التعاون والعمل العربي المشترك ويحقق لشعوب المنطقة المزيد من التقدم والرخاء والتنمية".وأشار حافظ إلى أن الاجتماع شهد أيضاً تبادلاً للرؤى حول أهم القضايا الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة التي تشغل المنطقة العربية وشعوبها بما في ذلك سبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.// انتهى //00:17ت م0157