الدمام 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسيعرض مهرجان الساحل الشرقي في نسخته السابعة ، الذي يقام في الواجهة البحرية بالدمام ، صوراً تجسد مراحل المهرجان الست السابقة، لتحكي ما كان فيها من نقل للتراث والبناء العمراني والحرف اليدوية والألعاب والفرق الشعبية.وأوضح المشرف على معرض مهرجان الساحل الشرقي، عبدالعزيز بن أحمد أن المعرض يصور سنوات المهرجان في النسخ الست الماضية بصور فوتوغرافية احترافية لبناء وتشييد القرية التي تختلف كل عام حيث يتم تشييد معلم من معالم المنطقة الشرقية التاريخية كما تصور البحارة المشاركين في المهرجان بمراكبهم الخشبية وكأن الصور من الماضي القديم بالإضافة إلى الرقصات بالفنون والملابس الشعبية والحرفيين الذي يعملون بجد في أركانهم المعدة لهم بطابع تراثي يصور الماضي العتيق، لافتاً النظر إلى أن مشاهدة الصورة الحائطية تختلف عن الصور الإلكترونية الآن إذ أن الصور الحائطية اختيرت بعناية لتكون معبرة وتحكي مشاعر مختلطة كما أنها ثابتة وبدقة عالية.وأضاف: تشرفنا هذا العام بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية في المعرض بتعليقه لصورة النسخة السابعة وتوقيعه عليها لتكون هذه الصورة بصمة مشرفة لنا في المعرض، مشيرا إلى أن الفكرة من معرض الساحل الشرقي هو أن يكون معرض سنوي يحتوي على مجموعة من الصور لجميع نسخ المهرجان السابقة ، بالإضافة إلى شاشات كبيرة ليشاهد الزائر فيها المزيد من صور لمهرجان الساحل الشرقي منذ السنة الأولى من انطلاقته وحتى العام الماضي للنسخة السادسة.// انتهى //00:49ت م0159