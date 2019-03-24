الرياض 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسحقق فريق نادي الشباب بطولة المملكة للتايكوندو لدرجة الشباب بعد حصوله على 429 نقطة وحل الهلال وصيفاً بـ 317 نقطة وجاء فريق أبها ثالثاً بـ 294 نقطة وأكاديمية السلام المركز الرابع في المنافسات التي اختتمت اليوم على صالة نادي الشباب بالرياض بمشاركة 204 لاعبين يمثلون 52 نادياً وهيئة .ونال الذهب في المنافسات 10 لاعبين في أوزان مختلفة هم ( صالح المطيري - الشباب ، رياض الظافري - الهلال ، صادق العبادي - هجر ، مشاري الشهراني - الجبيل ، حسين صيداوي - السلام ، ريان الطائفي - النهضة ، سامي الخيبري - الهلال ، نواف الحاج - مدرسة الشباب ، علي المبروك - الشباب ، خالد برناوي - الشباب )، وحاز على جائزة أفضل لاعب في البطولة صادق العبادي من نادي هجر ، وجائزة الروح القتالية أصيل المازني من نادي أبها وكأس الفريق المثالي نادي الاتفاق .وسلم نائب رئيس الاتحاد الآسيوي نائب رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو أبوبكر كردي كأس البطولة لنائب رئيس نادي الشباب خليف الهويشان .وأثنى "الكردي" على الجهود التي قدمتها الفرق المشاركة والطاقم التحكيمي وقال : "الأبطال الذين ظهروا على ساحة البطولة للتو سيكونون رافداً للمنتخبات السعودية وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال تلك البطولات التي نهدف لبروز أكثر من نجم ليكون أحد العناصر التي تمثل المنتخبات في البطولات القارية والدولية .//انتهى //01:16ت م0160