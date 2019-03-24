عدن 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسلقي قيادي بارز في ميلشيا الحوثي الانقلابية، مصرعه، في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي و استهدفت تجمعات للمتمردين في محافظة البيضاء وسط اليمن.و أكد مصدر ميداني يمني، مصرع القيادي و المشرف الرئيسي لمواقع الحوثيين، بمنطقة العرقوب في مديرية الصومعة المدعو أبو عيسى الشريف، مع عدد من المسلحين.وبحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، فإن غارات التحالف استهدفت تجمعات للحوثيين كان القيادي الحوثي الصريع متواجدًا، و أسفرت أيضًا عن إعطاب العديد من العربات التابعة للميلشيا.// انتهى //03:14ت م0162