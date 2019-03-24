أنقرة 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسأنقذ حرس السواحل التركي اليوم 55 مهاجرًا غير شرعي بعدما جنح القارب الذي كان يقلهم في بحر إيجه إلى الجزر اليونانية.و ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن حرس السواحل في منطقة كوش أداسيه الساحلية على بحر إيجه تلقى بلاغًا بجنوح قارب مطاطي على متنه عدد كبير من الأشخاص، و توجهت فرق حرس السواحل إلى المنطقة لتجد أن القارب تعطل محركه و على متنه 55 شخصًا بينهم أطفال.و قالت الوكالة إن حرس السواحل أنقذ المهاجرين الذين كانوا على متن القارب، و بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة معهم، تم نقلهم إلى مديرية الهجرة في المنطقة.// انتهى //04:10ت م0163