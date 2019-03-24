عام / حرس السواحل التركي ينقذ 55 مهاجرًا غير شرعي
الأحد 1440/7/17 هـ الموافق 2019/03/24 م واس
أنقرة 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واس
أنقذ حرس السواحل التركي اليوم 55 مهاجرًا غير شرعي بعدما جنح القارب الذي كان يقلهم في بحر إيجه إلى الجزر اليونانية.
و ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن حرس السواحل في منطقة كوش أداسيه الساحلية على بحر إيجه تلقى بلاغًا بجنوح قارب مطاطي على متنه عدد كبير من الأشخاص، و توجهت فرق حرس السواحل إلى المنطقة لتجد أن القارب تعطل محركه و على متنه 55 شخصًا بينهم أطفال.
و قالت الوكالة إن حرس السواحل أنقذ المهاجرين الذين كانوا على متن القارب، و بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة معهم، تم نقلهم إلى مديرية الهجرة في المنطقة.
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